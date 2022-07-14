Vali Seddar Yavuz, şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

İzmit'te bir restoranda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Yavuz, 6 yıl önce 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engelleme teşebbüsü gerçekleştiğini söyledi.

O gece ölümü öldüren bir Türk milleti olduğunu vurgulayan Yavuz, "Gözlerdeki korkunun, endişenin yok olduğu, Allah'ın kalplerine cesaret verdiği herkes öleceğini bile bile meydanlara koştu, tankların ve helikopterlerin mermilerine muhatap oldu." diye konuştu.

Vali Yavuz, kutsal davası için inancı, bayrağı ve vatanı için bir an olsun gözünü kırpmadan şehadete koşan şanlı bir milletin evlatları olduklarını kaydetti.

Asker kıyafeti giyen hainlerin bayrağa düşman, vatanına düşman, Türk tarihine düşman, Türk'e düşman ve kölesi olduğu efendilere hizmet eden hainler olduğunu işaret eden Yavuz, "O açından çocuklarımızı milli şuurla yetiştirmeye, tarihimizi, kültürümüzü ve inancımızı öğretmeye şiddetle ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Program, İl Müftüsü Sinan Cihan'ın yaptığı duanın ardından sona erdi.

Programa, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da katıldı.