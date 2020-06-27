İZMİT'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek isteyen bir kişi yanlış okula gidince, okulda görev yapan bir polis memuru tarafından sınava gireceği okula getirildi. Sınava dakikalar kendisine eşlik eden polis memuruyla okula gelen genç, büyük panik yaşadı.

Yükseköretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 10.15'te başladı. Sınava hazırlanan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sınavın düzenleneceği okulların önüne geldi. Bazı öğrencilerin velileriyle beraber gelmesi nedeniyle okul önlerinde yoğunluk oluşmasına ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine neden oldu. Geçmiş yıllarda düzenlenen sınavların aksine bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle okul bahçelerine alınmayan veliler, okul kapısı önünde ve çevresinde bekledi. Bazı öğrencilerin sınava dakikalar kala, sınavın gerçekleşeceği okula geldiği ve büyük panik yaşadığı görüldü.

YANLIŞ OKULA GİDEN GENCİ SINAVA POLİS MEMURU YETİŞTİRDİ

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girmesi gereken bir genç, okul adını yanlış hatırlayınca Nuh Çimento Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne gitti. İsmi öğrenilemeyen genç, okul kapısında görevli polis memurunun uyarmasıyla durumu fark etti. Sınava dakikalar kala sınava girmesi gereken okula yetişemeyeceğini anlayan gence, okul önünde bekleyen polis memuru yardım etti. Polis memuru kendisine ait otomobille, sınava girmesi gereken öğrenciyi okula götürdü. Kendisine eşlik eden polis memuruyla beraber okul bahçesine gelen kişi, yapılan kontrollerin ardından sınava alındı. Sınava geç kalan kişinin bir yılının heba olmaması için yardım ettiğini söyleyen polis memuru, 'Nuh Çimento Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde görevliydim ben. Arkadaşımız yanlış okula gelmiş. Benim de vicdanım el vermedi yetiştirmeye çalıştım. Kendi aracımla getirdim. Son dakikalar kala yetiştirdim, şansımızı denedik ve yetiştirdik. Arkadaşımızın bir yılının heba olmasını istemedim. Arkadaşımız çok üzgündü bende elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Bir şeylere vesile olabildiysek ne mutlu bize' dedi. Sınava geç kalan kişiyi, okul bahçesine bırakan polis memuru daha sonra görev yaptığı okula döndü.

KİMLİĞİ KAYBEDEN ÖĞRENCİYİ DEDESİ SON ANDA YETİŞTİRDİ

Sınava girmek için İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen Çağla Altıkulaç, sınav giriş belgesini kontrol ettiği sırada nüfus cüzdanını kaybettiğini fark etti. Dedesi Güngör Akdeniz ile birlikte geldiği güzergah üzerinde bir süre nüfus cüzdanını arayan Çağla Altıkulaç, daha sonra Nüfus Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Burada gerekli evrakları aldıktan sonra sınava dakikalar kala sınavın düzenleneceği okula koşarak gelen Çağla Altıkulaç, dakikalar kala sınava yetişti. Sınava yetişmek için büyük panik yaptıklarını söyleyen Güngör Akdeniz, 'Ben eğitimciyim, emekli müfettişim eşim de öğretmen. Nüfus cüzdanı poşetin içindeydi sanırım yolda gelirken heyecandan kaybettik. Sınava 20 dakika vardı, çok aradık ama bulamadık. Nüfus Müdürlüğüne gittik evrakları çıkardık. Son anda yetiştik girebildi. Torunum çok stres yaptı, ağlamaya başladı. İkinci defa sınava giriyor, ben 40 yıllık müfettişim ama endişelendim yine. Bunun maddi zorluğu var, manevi zorluğu var, çocuğun psikolojisi var. Büyük bir endişe yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin.' dedi.

'ÇOCUĞUM İÇİN ENDİŞELİ DEĞİLİM, GENÇLER DAHA HAFİF ATLATIYOR'

Çocuğunun okul bahçesine girmesinin ardından dışarıda sınavın bitişini bekleyen Saliha Akın, okul çevresinde sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğini belirterek, 'Okul önünde beklemenin bir anlamı yok. Kapının hemen önünde beklemekle, biraz uzakta beklemenin arasında bir fark yok. Sonuçta çocuklar giriyor, heyecanı orada da yaşarız burada da yaşarız. Aynı zamanda birbirimize virüs bulaştırmamayı da düşünmeliyiz. Sosyal mesafeyi de düşünmeliyiz. Çocuğumun sağlığı açısından açıkçası çok endişeli değilim. Verilere de, istatistiklere baktığımızda gençlere bulaşınca atlatma süreci daha hafif oluyor. Yetişkinler, belli bir yaşın üzerindeki grup bunu daha ağır atlatıyor. Ekstra bir hastalığı yok, hastalığı kapsa da en azından bir şekilde yenebilir diye düşünüyorum. Tabii ki Allah'ın takdiri ona da bir şey diyemeyiz.' diye konuştu.