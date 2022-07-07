Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak 'ın kuzeyindeki harekat alanında teröristlerin ateş açması sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, şehit oldu. Başiskele ilçesi Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi'nde oturan şehidin babası Bayram ve annesi Gül Sarı'ya acı haberi Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik verdi. Şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, acı haberi öğrenenler şehidin evine geldi. Bekar olan Şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın cenazesi bugün Kullar Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | KOCAELİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.