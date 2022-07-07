Son dakika haberi | KOCAELİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi | KOCAELİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

07.07.2022 13:14

Son dakika haberler... KİLİT Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı (27) teröristlerin saldırısında şehit oldu.

PENÇE-KİLİT Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı (27) teröristlerin saldırısında şehit oldu. Şehit Sarı'nın Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki harekat alanında teröristlerin ateş açması sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, şehit oldu. Başiskele ilçesi Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi'nde oturan şehidin babası Bayram ve annesi Gül Sarı'ya acı haberi Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik verdi. Şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, acı haberi öğrenenler şehidin evine geldi. Bekar olan Şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın cenazesi bugün Kullar Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KOCAELİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

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