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Son dakika haberi | Kocaelispor 2 yeni transferine sözleşme imzaladı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kocaelispor 2 yeni transferine sözleşme imzaladı

11.06.2021 00:58
Son dakika haberi | Kocaelispor 2 yeni transferine sözleşme imzaladı, System.String[]

Son dakika spor haberine göre TFF 1. Lig'de başlayacak mücadelesinde iddialı olmayı hedefleyen Kocaelispor, anlaşmaya vardığı futbolcular İlyas Kubilay Yavuz ve Mevlüt Çelik ile sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'de başlayacak mücadelesinde iddialı olmayı hedefleyen Kocaelispor, anlaşmaya vardığı futbolcular İlyas Kubilay Yavuz ve Mevlüt Çelik ile sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'in iddialı takımları arasında yer almak isteyen Kocaeilspor, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar bu kapsamda Samsunspor'dan ayrılan 26 yalındaki orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz ve Eskişehirspor'la sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki defans oyuncusu Mevlüt Çelik ile sözleşme imzaladı. Körfez Burunga Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, İlyas Kubilay Yavuz, Mevlüt Çelik ve kulüp yöneticileri katıldı.

Koyun: "Kubilay ligin Mesut'u olacak"

İmza töreninde konuşan ve transferde yanılmamak için mücadele ettiklerini belirten Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Kulübü gereksiz transferlerle boğmak istemiyoruz. Bizim takımda hocamızın talebi ve yönetim kurulumuzun ortak kararı ile en isabetli ismi kulübe kazandırmanın mücadelesini yapıyoruz. Takımımızın arkadaşlarımıza ihtiyacı olduğuna karar verdik. Transferlerini tamamladık. Ben inanıyorum Kubilay bu ligin Mesut'u olacak. Kendisine inanıyorum. Mevlüt kardeşimizin de kulübümüze çok şeyler katacağımıza inanıyorum. İnanıyorum iki oyuncumuz da uzun yıllar Kocaelispor'a hizmet edecek" dedi.

"10-12 isim üzerinde transfer çalışmaları sürüyor"

Devam eden transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Engin Koyun, "Hocamızın görüşleri doğrultusunda tahmin ediyorum ki geçen yıl ki kadronun yüzde 50'si kalacak. Şu an itibariyle 10-12 isim üzerinde bir transfer çalışmamız olacak. Tamamen hocamızın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarımız olacak. Birkaç gün içerisinde yeni isimleri kadromuza ekleyeceğiz. Çok acele etmek istemiyoruz. Her bölgeye 2-3 alternatif olarak çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Yavuz: "Formaya layık olmak için çalışacağım"

Kocaelispor formasını başarıyla taşımak istediğini ifade eden İlyas Kubilay Yavuz, "Çok mutlu ve heyecanlıyım, Kocaelispor gibi büyük bir camiayla anlaştığım için. Kararımı vermekte zorlanmadım çünkü uzun süredir başkanla iletişim halindeydim. Bu camia için elimden geleni yapmaya hazırım. Saha içi ve saha dışında formaya layık olmak için çalışacağım" şeklinde konuştu.

Çelik: "Mücadeleye her zaman hazırım"

Kocaelispor'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Mevlüt Çelik, "Mücadeleye her zaman hazırım. Yapı olarak hiçbir zaman yenilgiyi kabullenemeyen biriyim. Saha içerisinde bunu gösterdiğime inanıyorum. Kocaelispor'a elimden gelen katkıyı sunmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

İki yeni transferle sözleşme imzalandı

Konuşmaların ardından İlyas Kubilay Yavuz ile 2, Mevlüt Çelik ile ise 3 yıllık sözleşmeye imza attı. TFF 1. Lig'de geçen sezon 28 maça çıkan İlyas Kubilay Yavuz, 7 gol atarak 6 asist üretti. Eskişehirspor Formasıyla geçen sezon toplam 25 maçta forma giyen Mevlüt Çelik ise 1 asistle sezonu tamamladı. - KOCAELİ

İlyas Kubilay Yavuz, Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Kocaelispor 2 yeni transferine sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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