Oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve personele bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde 5 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor 'da 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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