Son dakika haberi | Kocaelispor'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kocaelispor'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

27.11.2020 21:43
Son dakika haberi | Kocaelispor'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı, System.String[]

Son dakika spor haberine göre Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve personele bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde 5 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

Kocaelispor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Kocaelispor'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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