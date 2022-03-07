Son dakika haberi! Kocası, babası tarafından öldürülen kadının avukatından açıklama - Son Dakika

Adana'da ölen eşinin cesedini sakladığı iddiasıyla önce tutuklanan sonra da beraat eden Nazmiye Güven, avukatı aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Avukatı Burkay Dikici aracılığıyla açıklamalarda bulunan Nazmiye Güven, üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

Avukatlık bürosundan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim isnat olunan suçtan "Suçun sabit olmaması nedeniyle" ilk derece mahkemesince beraat kararı verilmiştir. Müvekkilim yargılamanın her aşamasında tutarlı ve istikrarlı ifadeler vermiştir. Hiçbir şekilde savunmasını tamamen değiştirmiş değildir. Dosya içeriğinde müvekkilimin yasak aşk yaşadığına dair her hangi bir bilgi, delil ve iddia yoktur. Müvekkilim gözaltına alındığında, henüz babası hayattayken bütün yaşanan olayları tüm gerçekliği ile anlatmıştır. Müvekkilim babasının vefatını ise Savcılık makamınca ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısında öğrenmiştir. Bu durum duruşmada tanık olarak dinlenmiş olan polis memurlarının beyanlarıyla da sabittir. Taraflı yapılan haberlerin yargılamayı etkilemeye yönelik dosya katılanlarından Fatma Tabak'ın tek taraflı beyanlarından ve asılsız iddialarından ibarettir. İsnat edilen suçu işlemeyen müvekkilim beraat etmiş ve adalet yerini bulmuştur." - ADANA