Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, 2020 yılının ilk 8 ayında topladığı 85 bin 53 ton çöpün 4 bin 184 tonunu geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha yaşanabilir bir ortam sunduklarını belirtti.

"Çevreci Belediye Kocasinan" parolasıyla çalıştıklarını vatandaşların sağlığını ilgilendiren her konuda titiz davrandıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, "Daha temiz bir Kocasinan için temizlik hizmetlerine azami özen gösteriyoruz. 'Temizlik imandandır' anlayışıyla mesai kavramı gözetmeksizin ilçe sınırlarındaki her mahalleye, her sokağa ulaşarak, temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Üç vardiya halinde 24 saat esasına dayalı sistemle çalışarak, günlük ortalama 370 ton çöp toplanmaktadır. Bu yılın ilk 8 ayında toplanan çöplerden 4 bin 184 tonunu ise geri dönüşümle ekonomiye kazandırdık. Özellikle görüntü kirliliği ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak çöpler, akşam belirlenen saatlerde toplanmaktadır." ifadelerini kullandı.