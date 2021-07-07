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Kocasını öldüren İzel'in ailesi: "Kızımız sürekli şiddet görüyordu" - Son Dakika

Kocasını öldüren İzel'in ailesi: "Kızımız sürekli şiddet görüyordu"

07.07.2021 10:14

Kocasını öldüren İzel'in ailesi: "Kızımız sürekli şiddet görüyordu" Adana'da rezidansta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklanan kadının ailesi konuştu Baba İdris Büyükgüzel: "Kocası kızımın üzerine kapıyı kilitleyip evden gidiyordu" "Kızım son bir şans verelim dedi, bu...

Kocasını öldüren İzel'in ailesi: "Kızımız sürekli şiddet görüyordu"

Adana'da rezidansta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklanan kadının ailesi konuştu

Baba İdris Büyükgüzel: "Kocası kızımın üzerine kapıyı kilitleyip evden gidiyordu"

"Kızım son bir şans verelim dedi, bu olay oldu"

Anne Ayşegül Büyükgüzel: "Kocası kızımı sürekli ölümle tehdit ediyordu"

-"Bana kızım 'anne bir gün benim ölüm haberimi duyacaksınız, Melek İpek gibi, Özgecan Aslan gibi olacağım' dedi"

ADANA - Adana'da rezidansta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren ve tutuklanan kadının ailesi, kızlarının sürekli şiddet gördüğünü ileri sürdü. Genç kadının babası, kızının eşine son bir şans verdiğini ancak ardından cinayet olayının yaşandığını söyledi.

Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesinde 30 Haziran Çarşamba günü bir rezidansta yaşanan olayda iddiaya göre, geri dönüşüm işi yapan Okan Erdeve (47), 1 çocuğunun annesi eşi İzel Erdeve'yle kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. İzel Erdeve ise kocasını göğsünden bıçakla yaraladı. Genç kadın, olayın ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Okan Erdeve ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan genç kadın cinayet işleme kastının olmadığını eşinin kendisini sosyal medyaya çok girdiği için "kimle görüşüyorsun" diye kıskanıp darp ettiğini bu nedenle de çıkan tartışmada mutfaktan kendini korumak için bıçak aldığını, kocasının üzerine gelince de bıçaklandığını söyledi.

Erdeve, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erdeve ailesinden geriye ise 4 yaşındaki kızları D.D.E. kaldı.

İzel Erdeve'nin annesi Ayşegül babası İdris Büyükgüzel, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Kızımı ilk başta vermemiştim"

Kızının sürekli şiddet gördüğünü öne süren baba İdris Büyükgüzel, "6 sene önce kızımı ilk istemeye geldiklerinde ben tipine baktım ve 'kızım bu sana uygun değil. Yaşınız uymuyor' diyerek vermedim. Daha sonra ailesi geldi, ısrar ettiler ve bende kızımın mutluluğu için izin verdim. Evlendikten sonra Okan, kızıma her gün baskı yapmış ve kapıyı üstüne kilitleyip evden gitmiş" diye konuştu.

"Eşi kapıyı üzerine kilitlemiş"

Yaklaşık 1 ay önce Okan Erdeve'nin akşam saatlerinde evden çıkarken kapıyı eşinin üstüne kilitlediğini de öne süren baba İdris Büyükgüzel, "Beni sitenin güvenliği aradı ve 'kızınız diafon ile bana ulaştı. Yardım istiyor. Eşi kapıyı üzerine kilitlemiş' dedi. Ben eve gittim ve çilingir ile kapıyı açtık. Kıskançlık yüzünden bunu yapıyormuş. Psikolojik ilaçlar kullanıyormuş" dedi.

"Kızınız şiddet görüyordu' diye aradılar"

Kızını bu olayın üzerine eve göndermeyen baba Büyükgüzel, kızının kayınvalidesinin hatırına 'son şans' verdiğini belirterek, "Ben istemiyordum ama kızım 'bir şans daha verelim baba' dedi. Ondan sonrada bu olay oldu. Ben adalet istiyorum. Siteden beni arıyorlar ve 'kızınız her gün şiddet görüyordu. Sizi aramıyordu' diyorlar. Son bu çilingir olayında benim haberim oldu her şeyden" ifadelerini kullandı.

"Kızımı eşi ölümle tehdit ediyormuş"

Anne Ayşegül Büyükgüzel ise gözyaşlarıyla yardım isteyerek, şunları söyledi:

"Kızım evlendiğinden bu yana sürekli şiddet gördü. Her tarafı morluklar içerisindeydi ama ben babasına bildirmiyordum sırf evlilik devam etsin diye. Sürekli eşi tehdit ediyormuş, 'seni öldürürüm' diye. Bana kızım 'anne bir gün benim ölüm haberimi duyacaksınız, Melek İpek gibi, Özgecan Aslan gibi olacağım' dedi. Benim kızım 'imdat' diye bağırmış ama kimse yardım etmemiş. Bugün benim kızımı toprağa verebilirdim ben."

Torunu D.D.E.'nin sürekli annesini sayıkladığını kaydeden Büyükgüzel, "Annesiz bir kız nasıl durur. Sürekli annesini sayıklıyor. Benim kızım kendisini nefsi müdafaa etmiş. Kızım eşinin ailesi tarafından sürekli susturulmuş. Benim kızımı susturdular. Şimdi ne olacak. Benim kızımın hayatını mahvettiler" dedi.

Kocasını öldüren İzel'in ailesi: Kızımız sürekli şiddet görüyordu
Kocasını öldüren İzel'in ailesi: Kızımız sürekli şiddet görüyordu
Kocasını öldüren İzel'in ailesi: Kızımız sürekli şiddet görüyordu
Kocasını öldüren İzel'in ailesi: Kızımız sürekli şiddet görüyordu
Kocasını öldüren İzel'in ailesi: Kızımız sürekli şiddet görüyordu
Kocasını öldüren İzel'in ailesi: Kızımız sürekli şiddet görüyordu

Koruyucu Aile Günü, Çukurova, Cinayet, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocasını öldüren İzel'in ailesi: 'Kızımız sürekli şiddet görüyordu' - Son Dakika


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