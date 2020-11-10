Son dakika haberi... Kocasını öldüren kadına 26 yıl, sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberi... Kocasını öldüren kadına 26 yıl, sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

10.11.2020 15:33
Son dakika haberi... Kocasını öldüren kadına 26 yıl, sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Son dakika haberler: Kocaeli'de yatağında uyurken karısının sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Hüsnü Güntaç'ın cinayet zanlısı olarak yargılanan karısına 26 yıl, karısının sevgilisine ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de yatağında uyurken karısının sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Hüsnü Güntaç'ın cinayet zanlısı olarak yargılanan karısına 26 yıl, karısının sevgilisine ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan katil zanlısı kadın, "Benim 2 tane çocuğum var, kararı vicdanınıza bırakıyorum" diyerek beraatini istedi.

Edinilen bilgilere göre, 7 Kasım 2017 tarihinde polis merkezine giden kadın, oğlu Hüsnü Güntaç'ın (42) kayıp olduğunu belirtti. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp şahsın yakınlarının ifadesi sonrasında Güntaç'ın eşi Sibel Güntaç'ı takibe aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektiflerince başlatılan takip sonrasında Hüsnü Güntaç'ın aracını sevgilisi Fahrettin Özcan ile kullandığı belirlenen Sibel Güntaç'ın Kütahya'da olduğu belirlendi. Tespit sonrası harekete geçen polis ekiplerince Kütahya'da düzenlenen operasyonda Güntaç ve sevgilisi Özcan, birlikte yaşadıkları kiralık evde gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinde sevgili olduklarını ve Sibel Güntaç'ın kendisini dövdüğünü iddia ettiği kocasını Fahrettin Özcan'a öldürttüğünü, cesedi ise battaniyeye sararak Yalova'nın Altınova ilçesi Karadere Köyü yakınlarında bir araziye gömdüklerini ifade etti. İtiraf sonrası yapılan incelemede Hüznü Güntaç'ın cesedi belirlenen yerden çıkarılırken, Sibel Güntaç ve sevgilisi Özcan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karar duruşması görüldü

Olayla ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmanın görülen 12. celsesine katil zanlıları Sibel Güntaç ve Fahrettin Özcan, korona virüs tedbirleri kapsamında tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanıkların avukatları, bir önceki duruşmada cumhuriyet Savcısı'nın verdiği mütalaaya itiraz etti. Mahkeme heyeti daha sonra sanıklara son sözlerini sordu. Karar öncesinde son kez savunma yapan Sibel Güntaç, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Benim 2 tane küçük çocuğum var. Kararı vicdanınıza bırakıyorum" diyerek beraatini istedi.

"Ben oraya gittiğimde Hüsnü Güntaç zaten ölmüştü"

Daha sonra savunma yapan Fahrettin Özcan ise, "Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Sibel'in baskısı ve iknası ile oraya gittim. Ben oraya gittiğimde Hüsnü Güntaç zaten ölmüştü. Sibel bir anlık sinirle kocasını öldürdüğünü söyledi. O şamadan sonra, onun baskısı ile delilleri gizledim. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Sanıklar hakkında karar verildi.

Sanıkların son savunmalarını yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanıklar Sibel Güntaç ve Fahrettin Özcan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık Sibel G.'nin Hüsnü Güntaç'ın kendisine uyguladığı şiddet ve eylemlerinin etkisi ile suçu işlediğinin belirlenmesi nedeni ile tahrik indiriminden faydalanmasına karar verilerek cezası 24 yıl hapis cezasına çevrildi. Ayrıca, ruhsatsız silah taşımak suçundan her iki sanığa da 2'şer yıl hapis cezası verildi. - KOCAELİ

Son dakika haberi... Kocasını öldüren kadına 26 yıl, sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son dakika haberi... Kocasını öldüren kadına 26 yıl, sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son dakika haberi... Kocasını öldüren kadına 26 yıl, sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ağırlaştırılmış Müebbet, Kütahya, Cinayet, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kocasını öldüren kadına 26 yıl, sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika


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