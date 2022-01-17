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Son dakika haberi | Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı

17.01.2022 12:10

Edinilen son dakika haberine göre Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKOCAELİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Burak Çalıca, sosyal medyada arkadaşından geldiğini sandığı mesaja güvenerek dolandırıcılara yaklaşık 70 bin lirasını kaptırdı.

Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı

KOCAELİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Burak Çalıca, sosyal medyada arkadaşından geldiğini sandığı mesaja güvenerek dolandırıcılara yaklaşık 70 bin lirasını kaptırdı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki fabrika işçisi Burak Çalıca, sosyal medya üzerinden arkadaşının hesabından kolay para kazandırma vaadi sunan bir sistem hakkında mesaj aldı. Mesaj arkadaşının hesabından geldiği için sisteme güvenen Çalıca, kendisine mesaj atan kişilerin istediği bin lirayı gönderdi. Daha sonra karşıdaki şahısların, Çalıca'nın kazancının 40 bin liraya ulaştığını ve daha fazla para göndermesi gerektiğini söylemesi üzerine genç şahıs ev, araba almak ve evlenmek için biriktirdiği parayı dolandırıcılara yolladı. Çalıca, paranın eksik kalması üzerine bir de bankadan kredi çekti. Daha sonra ise arkadaşını telefondan arayan Çalıca, mesajı kendisinin göndermediğini, hesabının başkalarının elinde olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladı. Yaklaşık 70 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran Çalıca, şikayetçi olmak için soluğu cumhuriyet savcılığında aldı. Kolay para kazanabilme umuduyla dolandırıcıların ağına düşen Çalıca, bu tuzağa kimsenin düşmemesini ve insanların güvenerek kimseye para göndermemesini istiyor.

"Arkadaşım olduğunu düşünerek böyle bir şey yaptım"

Dolandırıcıların arkadaşının sosyal medya hesabını çaldığını söyleyen Burak Çalıca, "Ben de ona aldanarak bin lira kadar para yatırdım. Bunun devamı geldi. Bu arkadaşımın hesabı değilmiş, sonradan fark ettik. Hesap dolandırıcıların eline geçmiş. Oradan para kazandırma vaadiyle bin lira istediler. Ben de aldandım. Daha sonra 'vergisi çıktı' diyerek tekrar 8 bin lira istediler, onu da gönderdim. Bu böyle devam etti, 12 bin liraya çıktı, 22 bin lira istediler. Yaklaşık olarak 70 bin lira gibi bir zararım var. Bana 'Seni arayacaklar, Forex diye bir uygulama var' dediler. Para kazandırdığını söylediler. Ben de inanmadığımı belirttim. İnternette, sosyal medyada çok duyuyoruz, karşımıza geliyor. Aldandım, parayı gönderdim. Bunların şebeke olduğunu düşünüyorum. Arkadaşım olduğunu düşünerek zaten böyle bir şey yaptım. Arkadaşımın da hesabı çalınmış. Kendisini telefonla arayarak ulaştığımda 'Hesabım çalındı, senin gibi birkaç arkadaşımı daha dolandırdılar' diye söyledi. Sonrasında tabii ki savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

"Benimle dalga geçtiler"

Şahısların kendisine 40 bin lira kazanç elde ettiğini, bunu alabilmek için 8 bin lira daha göndermesi gerektiğini söylediklerini aktaran Çalıca, "Ben de tedirgin olmama rağmen para gelir umuduyla gönderdim. Sonra vergi adı altında yine para istediler. Bu şekilde 66 bin lira bir ödemem oldu. Beni bir telefon numarası aradı. Detayları anlatıp bin lira istediler. Daha sonra başka bir numara kendilerini muhasebe birimi olarak tanıtıp para istediler. Bunlara da parayı gönderdim. Ben aldandığımı anladığım zaman telefonu açtılar, polise başvuracağımı söyledim. Benimle dalga geçtiler, 'Evet nasıl kandırdık?' gibi kelimeler kullandılar. Zaten ondan sonra ben direkt resmi yollara başvurdum. Daha da iletişim kurmadık" diye konuştu.

"İnsanların kolay para kazanmanın yollarını araması dolandırıcıların işine geliyor"

İnsanların böyle şeylere kesinlikle kanmaması gerektiğini vurgulayan Çalıca, "Ben de okuyordum, duyuyordum, itibar etmiyordum. İnsanlar aldanabiliyormuş, bunu fark ettim. Kesinlikle resmi olmayan hiçbir şeye aldanmasınlar. Çünkü görüyorum, çevremde de var. Devamlı izliyoruz ama 'aldanmayacağım' diyen kendine güvenmesin. İnternet üzerinden veya mesaj yoluyla sizlere gelen 'Linke tıklayın para göndereceğiz' veya 'Para gönderin, belli bir miktarda biz koyacağız, kazandıracağız' gibi şeylere kesinlikle itibar etmesinler. İnsanlar kolay para kazanmanın yollarını arıyorlar. Bu da dolandırıcıların işine geliyor. Kolay kazanma vaadiyle kimse kesinlikle elindekinden de olmasın. Bin lira gönderip 5-10 bin lira kazanma gibi bir durum yok. Kimse kimseye kolay bir şekilde para vermiyor" şeklinde konuştu.

"Ev alayım, evleneyim gibi ümitlerim vardı, hayaller kuruyordum"

Kendisinin fabrikada işçi olarak çalıştığını dile getiren Çalıca, "40 bin lira kadar birikmiş param vardı. 30 bin lira da o gece aldanarak kredi çektim, onlara verdim. Elimdeki paradan da oldum, kredi de çekmiş oldum. Bu şekilde bir mağduriyetim var. Araba almayı düşünüyordum. Ev alayım, evleneyim gibi ümitlerim vardı, hayaller kuruyordum. Bu şekilde bir gecede mağdur oldum. Kimse kesinlikle hiç kimseye itibar etmesin. Kimsenin kandırılmamasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, sesimi duyan herkesten yardım bekliyorum. İnşallah bu kişilerin daha fazla kimseyi dolandırmadan bulunmasını talep ediyorum. Çünkü bu mağduriyetler ilk değil, son da olmayacak. Bunun bilincindeyim. İnşallah Adalet Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, her kim bu konuda ilgiliyse inşallah bunların en kısa sürede bulunup cezalarını çekmesini talep ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Son dakika haberi | Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Son dakika haberi | Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı

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Çayırova, Kocaeli, Medya, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika
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