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Son dakika haberi | Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında 2 bin 500 asker Kazakistan'da göreve başladı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında 2 bin 500 asker Kazakistan'da göreve başladı

08.01.2022 11:40
Son dakika haberi | Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında 2 bin 500 asker Kazakistan'da göreve başladı

Gelen son dakika haberine göre NUR Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nuruşev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) gönderdiği 2 bin 500 askerin ülkeye ulaştığını söyledi.

NUR Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nuruşev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) gönderdiği 2 bin 500 askerin ülkeye ulaştığını söyledi.

Nuruşev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın üyesi olduğu KGAÖ'den askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsattı.

KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'dan askerlerin ülkesine ulaştığını belirten Nuruşev, "KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın söylediği gibi KGAÖ'nün 2 bin 500 askeri Kazakistan'a ulaştı." dedi.

Nuruşev, bu askerlerin çatışmaların yoğun olduğu Almatı kentine sevk edildiğini aktardı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin gönderilmeye devam ettiğini ve bunun için 20'den fazla uçak seferi gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Tokayev KGAÖ'den yardım talebinde bulunmuştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istemişti.

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi de 5 Ocak'ta Kazakistan'a asker gönderme kararı almıştı.

Tarihte ilke kez asker gönderme kararı alan KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. " dedi.

Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde sürüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Rusya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında 2 bin 500 asker Kazakistan'da göreve başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında 2 bin 500 asker Kazakistan'da göreve başladı - Son Dakika
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