Son dakika haberi | Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba imha edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba imha edildi

21.03.2022 23:22
Son dakika haberi | Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba imha edildi

Gelen son dakika haberine göre Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Klettenberg semtindeki inşaat çalışması esnasında bulunan yarım tonluk bombanın imha çalışmaları sırasında yakınlarda oturan yaklaşık 2 bin 460 kişi tahliye edildi.

Bombanın bulunduğu bölgenin 600 metre çapındaki alandan tahliye edilenler, Hildegard-von-Bingen Lisesinde oluşturulan tahliye noktasında bekledi.

İmha çalışmaları sırasında bölgeden geçen bazı yollar kapatıldı, demir yolu ulaşımına bir süre ara verildi.

Bombanın uzman ekiplerce akşam saatlerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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İkinci Dünya Savaşı, Almanya, İnşaat, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba imha edildi - Son Dakika


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