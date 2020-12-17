Son dakika haberi | Kolombiya'da barışın tesisi ve ekonominin canlanmasına TİKA desteği - Son Dakika

Son dakika haberi | Kolombiya'da barışın tesisi ve ekonominin canlanmasına TİKA desteği

17.12.2020 17:18
Son dakika haberi | Kolombiya'da barışın tesisi ve ekonominin canlanmasına TİKA desteği, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'da ekonomik canlanmayı ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC-EP'in silah bırakan eski militanlarının bütünleşme ve normalleşme sürecini teşvik etmek amacıyla, Cauca Departmanı Caldono Belediyesinde yaşayan silah...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'da ekonomik canlanmayı ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC-EP'in silah bırakan eski militanlarının bütünleşme ve normalleşme sürecini teşvik etmek amacıyla, Cauca Departmanı Caldono Belediyesinde yaşayan silah bırakmış militanlardan oluşan çiftçilere hass avokado ilaçlama ve gübrelemede kullanılmak üzere tarım makineleri ve ekipmanı desteğinde bulundu.

Kolombiya'da yürürlükte olan barış süreci kapsamında, normal hayata dönen eski militanlara sosyoekonomik imkan sağlayıp, toplumsal ve kırsal kalkınmayı destekleyerek yeniden bütünleşme sürecinin temini için çalışmalar yürütülüyor. Çalışmaları yürüten Kolombiya Cumhuriyeti Başkanlığı İstikrar ve Birleşme Danışmanı Emilio Archila'nın yönetiminde bulunan kurumlarla işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, ülkenin en önemli tarımsal üretim ve ihraç ürünlerinden olan avokado yetiştiriciliği desteklendi.

TİKA tarafından yürütülen proje kapsamında avakado üreten çiftçilere sulama ilaçlama boruları, su pompaları, ilaçlama cihazları desteğinde bulunuldu. Başkanlık Sarayında düzenlenen projenin teslim törenine, Başkanlık İstikrar ve Birleşme Danışmanı Emilio Archila, Yeniden Bütünleşme ve Normalleşme Ajansı (ARN) Başkanı Andrés Stapper ile Cauca Departmanı Silvia Belediyesi Valle Nuevo'da bulunan proje yararlanıcıları katıldı.

Törende konuşan Archila, "Gerçekleştirilen iş birliğinin sosyo ekonomik açıdan verimli bir proje olmasının yanı sıra, artık şiddet içinde yaşamak istemeyenlerin, ailelerinin ve şiddetsiz büyüyecek çocukların umududur. Değerlerimizi ve çabamızı paylaştıkları için, Türkiye halkına çok teşekkür ederim" dedi.

Projenin yararlanıcılarından olan Jhan Carlos Moreno, minnettarlığını ve alınan ekipman ve araçların önemini şu şekilde ifade etti:

"Yeniden bütünleşme sürecinde 240 aileyi bir araya getiren hass avokado üretimi projesi sayesinde; ilaçlama süreci hızlandırıldı ve mahsuldeki zararlıların ve hastalıkların kontrolünü sağlandı. Mahsulde 8 gün olan emek maliyeti 2 güne indirildi. Ayrıca bölgede yaşayan köylü ve yerli topluluklar mevcut üretimlerini verimli bir şekilde artırmak için teknik dönüşümün faydalarını bizzat görerek kapılarını yeniliklere açtı. Bu da tarım üretiminin artırılmasında bölgesel bir etki oluşturdu." - ANKARA

Son dakika haberi | Kolombiya'da barışın tesisi ve ekonominin canlanmasına TİKA desteği
Son dakika haberi | Kolombiya'da barışın tesisi ve ekonominin canlanmasına TİKA desteği
Son dakika haberi | Kolombiya'da barışın tesisi ve ekonominin canlanmasına TİKA desteği
Son dakika haberi | Kolombiya'da barışın tesisi ve ekonominin canlanmasına TİKA desteği
Son dakika haberi | Kolombiya'da barışın tesisi ve ekonominin canlanmasına TİKA desteği

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri, Kolombiya, Silah, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kolombiya'da barışın tesisi ve ekonominin canlanmasına TİKA desteği - Son Dakika


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