Son dakika haberi... Kolombiya'da bir toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kolombiya'da bir toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti

23.03.2022 06:30
Son dakika haberi... Kolombiya'da bir toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Kolombiya'nın kuzeybatısında, bir toplum lideri daha silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Kolombiya'nın kuzeybatısında, bir toplum lideri daha silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Cauca yönetim bölgesine bağlı Guapi kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler, 37 yaşındaki toplum lideri Mancilla Cundumi'ye silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda ağır yaralanan Cundumi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Barış anlaşmasıyla ismini FARC olarak değiştiren "COMUNES" partisi olaya Twitter hesabından tepki göstererek, "Devlet Başkanı Ivan Duque, bu olayları sistematik olarak reddediyor, barış imzacılarına yönelik şiddet eylemleri ülkenin farklı bölgelerinde artarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, yıl başından beri ülkede 35 toplum lideri suikasta kurban giderken, Kasım 2016'dan bu yana ise bu rakamın 1321 olduğu kaydedildi.

Ülkede, Kasım 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleri ile aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

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Kaynak: AA

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