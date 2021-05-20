Son dakika haberi: Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor - Son Dakika

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha sokaklara çıktı. Başta başkent Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Bucaramanga ve Santander gibi kentlerde yürüyüşler gerçekleştiren binlerce kişi, Ivan Duque hükümetinin uygulamalarını protesto etmeye devam ediyor. Campin Stadyum'u önünde toplanan gençler protesto gösterilerine devam etti.