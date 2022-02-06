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Son dakika haberi | Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 5 işçi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 5 işçi öldü

06.02.2022 10:21
Son dakika haberi | Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 5 işçi öldü

Son dakika haberlerine göre Kolombiya'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Boyaca bölgesinde bağlı Samaca kasabında gece saatlerinde metan gazı sıkışması nedeniyle bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Ulusal Madencilik Ajansı tarafından (ANM) yapılan açıklamada, işçilerin patlama sonrası madende mahsur kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Yaklaşık 5 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kayıp işçilerin ölü olarak bulunduğu ifade edildi. ANM açıklamasında, maden ocağının yasal olarak işletildiği ve gerekli tüm güvenlik koşullarının sağlandığı kaydedildi. - BOGOTA

Son dakika haberi | Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 5 işçi öldü

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Kömür Madeninde Patlama, Kolombiya, Kömür, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 5 işçi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 5 işçi öldü - Son Dakika
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