Kolombiya'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Boyaca bölgesinde bağlı Samaca kasabında gece saatlerinde metan gazı sıkışması nedeniyle bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Ulusal Madencilik Ajansı tarafından (ANM) yapılan açıklamada, işçilerin patlama sonrası madende mahsur kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Yaklaşık 5 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kayıp işçilerin ölü olarak bulunduğu ifade edildi. ANM açıklamasında, maden ocağının yasal olarak işletildiği ve gerekli tüm güvenlik koşullarının sağlandığı kaydedildi. - BOGOTA