Son dakika haberi! Kolombiya'da son 5 yılda 270 eski FARC mensubu öldürüldü - Son Dakika

Kolombiya'da Kasım 2016'dan bu yana silah bırakarak siyasi alanda faaliyet göstermeye karar veren eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarından 270'i öldürüldü.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, başkent Bogota'da eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve örgütün eski lideri Rodrigo Londono'nun imzaladıkları barış anlaşmasıyla sivil hayata dönen FARC'ın eski üyelerinden biri daha cinayete kurban gitti.

Ülkenin Caqueta eyaletine bağlı El Aquila köyünde, eski bir FARC mensubunun daha öldürülmesiyle son 5 yılda öldürülenlerin sayısı 270'ye yükseldi.

Adını 24 Ocak'ta 'müşterek' ve 'ortak' anlamlarına gelen 'COMUNES' olarak değiştiren FARC'ın eski partisi olaya ilişkin açıklamasında, cinayetleri kınayarak, "Güne yeni bir suikast haberiyle uyandık, bazıları nefret saçmaya devam ediyor, insanlar ailesinin gözünün önünde öldürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya'da, hükümet ile FARC arasında 2016'daki anlaşmayla başlayan barış sürecinin yürütülmesinden sorumlu Özel Barış Mahkemesi, 20 Nisan'daki açıklamasında, ülkede 2016 sonundan bu yana 276 eski FARC militanının ve 900'den fazla topluluk liderinin öldürüldüğünü aktarmıştı.

Ülkede şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.