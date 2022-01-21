Son dakika haberi... KOLTUK DÖŞEMECİSİ İLE NAKLİYECİNİN '50 LİRA' KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde koltuk döşemecisi ile nakliyeci arasında koltuk taşıma ücretinin 50 lira az ödendiği gerekçesiyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Ellerine orak ve sünger bıçağı alan ikilinin kavgası, araya giren esnaf ve vatandaşlar tardafından büyümeden önlendi.

Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Aşağı Pazarcı mahallesinde koltuk döşeme atölyesinde eşi Şengül İnalgaç'la çalışan Ömer İnalgaç (46), geçen pazartesi günü Bahçelievler mahallesinde oturan bir müşterisine ait, kumaşı değiştirilecek 2 kanepenin taşınması amacıyla nakliyeci Fatih Özdemir'le 100 liraya anlaştı. Kanepelerin yüklemesi sırasında müşteri, 6 sandalyenin de onarıma götürülmesini talep etti.

50 LİRA NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI

Kanepe ve sandalyeleri İnalgaç'ın işyerine getiren Fatih Özdemir, sandalyeler de nakliyeye eklendiği için 50 lira fazla ücret talep etti. İkili arasında yaşanan tartışma sonrası işyeri önünden ayrılan Fatih Özdemir, bir süre sonra bir arkadaşıyla gelip, 50 lira eksik ödemenin karşılığında kanepe ve sandalye alacağını söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Özdemir, koltuk döşeme ustası Ömer İnalgaç'ın boğazını sıktı.

ORAK VE BIÇAKLI KAVGA

Şengül İnalgaç ikiliyi ayırmaya çalıştığı sırada işyerine giren eşi, süngerleri kesmek için kullandığı bıçağı çıkarınca nakliyeci Özdemir de kamyonetindeki orağı aldı. Birbirinin üzerine yürüyen ikiliyi, araya giren esnaf ve vatandaşlar ayırdı. Ömer İnalgaç, olay sonrası polis merkezine giderek Fatih Özdemir'den şikayetçi oldu.

'KORKUTMAK AMAÇLI GÖSTERDİM'

Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Ömer İnalgaç, Fatih Özdemir ile arasındaki tartışmayı anlattı. İnalgaç, şunları söyledi:

"Fatih gittikten kısa süre sonra yanında bir kişiyle işyerime baskına geldi. Aramızda tartışma yaşandı. 'Ben bu koltukları buradan alacağım' dedi. Ben götüremeyeceğini söyledim. Bu sırada kendisi arabasına yönelince ben de elimdeki sünger kesme bıçağını korkutmak amacıyla çıkardım. Yanımda karım ve çocuklarım vardı. Sadece korkutmak amaçlı gösterdim. Sonra komşular gelip elimden bunu aldılar. Ben dükkanıma geçtim. Arabasından orak alıp bana orak çıkardı. Vatandaşlar ve çevredeki esnaf arkadaşlarımız bizi ayırdı. Kendisinden şikayetçi olduk."

YAŞANANLAR KAMERADA

Arbede anları, Ömer İnalgaç'ın işyerindeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Fatih Özdemir'in Ömer İnalgaç'ın boğazını sıkması, Şengül İnalgaç'ın araya girmesi görülüyor. Ardından işyerine giren Ömer İnalgaç'ın sünger kesme bıçağıyla dışarı çıkması, bir esnafın bıçağı Ömer İnalgaç'ın elinden alarak gitmesi, Fatih Özdemir'in de kamyonetinden orak alarak işyerinin kapısına yönelmesi görülüyor.