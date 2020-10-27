Son dakika haberi... Kolunda enjektörle ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Kolunda enjektörle ölü bulundu
27.10.2020 15:14
Son dakika haberleri... ANTALYA'da 3 çocuk babası Mehmet K. (34), annesiyle yaşadığı evde, kolunda enjektörle ölü bulundu.
ANTALYA'da 3 çocuk babası Mehmet K. (34), annesiyle yaşadığı evde, kolunda enjektörle ölü bulundu.
Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6207 Sokak'taki bir gecekonduda yaşayan Mehmet K., öğle saatlerinde annesi Sevgi K. tarafından hareketsiz bulundu. Sevgi K.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Mehmet K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan Sevgi K., gözyaşları içinde eve girip oğlunu görmek istedi. Ancak olay yeri ekiplerinin çalışma yapması üzerine izin verilmedi. İncelemede, Mehmet K.'nin kolunda enjektör bağlı olduğu görüldü.Eşinden ayrı 3 çocuğu ve annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen Mehmet K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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