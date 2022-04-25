Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye edildiğini söyledi - Son Dakika
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Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye edildiğini söyledi

25.04.2022 19:34

Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye edildiğini söyledi Sakarya'nın Karasu ilçesinde kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye edildiğini söyledi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Karasu ilçesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı ve mahalle bekçileri cadde üzerinde devriye atarken G.Ç. isimli bir şahıstan şüphelendi. Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı. Lazer dediği kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye edildiğini söyledi
Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye edildiğini söyledi
Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye edildiğini söyledi
Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye edildiğini söyledi

YORUMLAR
500
Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı! Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı! Kolye olarak astığı lazer, suikast silahı çıktı Kolye olarak astığı lazer, suikast silahı çıktı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye edildiğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye edildiğini söyledi - Son Dakika
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