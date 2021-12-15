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Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu

15.12.2021 09:20

Son dakika haberler... Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde 'Zehir' operasyonu başlattı.

Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde 'Zehir' operasyonu başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri yeni yıl öncesi piyasaya kaçak, sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 81 İlde "Zehir" operasyonu başlattı. 342 adreste yapılan aramalarda şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilirken, 60 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti. Ekipler alkollü içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve ülke içerisinde satılan sahte/kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla; sahte/kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde "ZEHİR" kod adlı operasyon başlattı.

Operasyonda; yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 342 adreste arama yapıldı. 60 şüpheli şahıs hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki, 5 bin 220 etiket, 102 adet sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi.Operasyon ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu
Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu
Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu
Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu
Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu
Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu
Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu
Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu
Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu

KOM Daire Başkanlığı, Togo Cumhuriyeti, Yeni Yıl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu - Son Dakika


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