Son dakika haberi! Komandolar, zorlu arazi şartlarında teröristlerin izini sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Komandolar, zorlu arazi şartlarında teröristlerin izini sürüyor
02.05.2021 17:14
Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlerin izini süren komandoların zorlu arazi şartlarında çekilen fotoğraflarını paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlerin izini süren komandoların zorlu arazi şartlarında çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ediyor. Operasyonda belirlenen PKK hedefleri tek tek vurulurken, çok sayıda mağara, sığınak da kullanılmaz hale getirildi. Şu ana kadar toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, komandolar teröristlerin izini sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı da, Twitter hesabından komandoların zorlu arazi şartlarında çekilen fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda, komandoların fedakarca görev yaptıkları görüldü.
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