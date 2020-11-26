Son dakika haberi: Komisyondan TBMM'ye özel filyasyon ekibi önerisi - Son Dakika

Son dakika haberi: Komisyondan TBMM'ye özel filyasyon ekibi önerisi

26.11.2020 11:45
Son dakika haberi: Komisyondan TBMM'ye özel filyasyon ekibi önerisi, System.String[]

Son dakika haberleri: TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, Meclis'te koronavirüs vakalarının artması üzerine, genel kurul çalışmalarının erkene alınmasından özel filyasyon ekibi kurulmasına kadar hazırladıkları 17 maddelik ek önlem paketini, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile...

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, Meclis'te koronavirüs vakalarının artması üzerine, genel kurul çalışmalarının erkene alınmasından özel filyasyon ekibi kurulmasına kadar hazırladıkları 17 maddelik ek önlem paketini, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile parti gruplarının olumlu bulduğunu söyledi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 17 maddelik ek önlem paketini dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP gruplarına iletti. Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, önlem paketine ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Akdağ, 17 maddenin bir kısmının yeni tedbirler diğer kısmının ise uygulanmakta olan tedbirlerin daha güçlü şekilde uygulanmasını kapsadığını söyledi. Akdağ, "Hem Meclis Başkanımız, hem bütün partilerin grup başkanvekilleri yaptığımız bu çalışmaya büyük önem verdiler. Bu önerilerin dikkatle değerlendirileceği ve büyük kısmının da hayata geçeceğinin işaretini bize verdiler" dedi.

'GENEL KURUL ERKEN BAŞLAYACAK'Akdağ, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerin erken başlaması önerisi getirdiklerini anlatarak, "Bütçe görüşmeleri geleneksel olarak saat 11.00'de başlayacak. Biz şunu söyledik; ziyaretçi kabul edilmediğine göre Meclis'e, artık öğleden sonra görüşmeye başlamanın bize göre pratiği çok yok. Pandemi boyunca bütçeden sonra da, genel kurul görüşmelerine erken başlansın. Böylece çok geç saatlere kadar bağışıklığı zedeleyecek uzun çalışmalara ihtiyaç kalmamış olur" ifadesini kullandı.'KOMİSYONDA VİDEOKONFERANS YÖNTEMİNİ UYGULADIK'Akdağ, söz konusu öneri paketini hazırlarken, salonda olmayan üyelerle video konferans yöntemiyle görüştüklerini aktararak, "Sağlık komisyonu olarak biz bunun bir örneğini gerçekleştirdik. Şu anda konuştuğumuz öneriler paketini hazırlarken yaptığımız istişari birleşimde salonda olmayan arkadaşlar  video konferans yöntemiyle bize katıldılar. Bizzat bu video yöntemini biz uyguladık komisyonumuzda. Bir de bizim ruh sağlığı ile ilgili bir çalışma grubumuz var. Bu çalışma grubu da paydaşları dinlerken video konferans yöntemi ile dinleyecek. Ancak genel kuruldaki görüşmelerin ya da oylamaların şu anda video konferans yöntemiyle yapılmasını çok pratik bulmuyoruz. Öyle bir önerimiz yok. Kastımız biraz önce verdiğimiz örneklerle ilgili yapılmasıdır" dedi.'KONUŞURKEN MASKELERİNİ ÇIKARMAMALILAR'Akdağ, Genel Kurul'da milletvekillerinin bir kısmının konuşurken maskelerini çıkardıklarını hatırlatarak, "Benim şahsi fikrim komisyonun fikri de aynı yönde; milletvekilleri kürsüde konuşurken maskelerini çıkarmamaları yönünde. Çünkü virüs sadece karşılıklı damlacıkla bulaşmıyor. Havaya yayılan 'ayrosol' dediğimiz görünmeyen küçük damlacıklar yoluyla da bulaşıyor kapalı mekanlarda, her ne kadar havalandırma yapılsa da. Benim gördüğüm ihlallerden birisi bu. İkincisi de; yoklamalar ve karar yeter sayıları sırasında mesafelere riayet etmek zorlaşıyor. Genel kurula gelişler sırasında ve yan yana oturunca bulaşma riski artıyor" ifadelerini kullandı. 'MİLLETVEKİLİ ORANI VATANDAŞIN ÇOK ÜSTÜNDE'Akdağ, milletvekillerinin virüse yakalanma oranlarının, vatandaşın yakalanma oranlarıyla kıyaslandığında daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Şöyle bir gerçeklik var; TBMM'de Covid-19'a yakalanan milletvekillerinin oranı, vatandaşın Covid-19'a yakalanmasının çok üstünde. Bu yoğun çalışma ortamları ile ilgili olabilir. Milletvekillerinin sürekli seçim bölgelerine gidip, oradan Meclis'e geri gelmeleri ile ilgili olabilir. Meclis'te bu sayının azalmasına çalışmalıyız" diye konuştu.MECLİS'E ÖZEL FİLYASYON EKİBİ

Akdağ, pakette yer alan önerilere ilişkin, "Özellikle çalışma saatlerinin erkene almasını önerdik. Pandemi şartları nedeniyle Genel Kurulun çalışma saatlerinin daha erkene alınmasını, çok geç saatlere kadar çalışılmamasını, kulislerde çay, kahve gibi ikramların yapılmamasını ve Meclis'teki bütün restoranlarda paket servise geçilmesini öneriyoruz. Meclis'e ait bir filyasyon ekibinin kurulması, bölgelerinden dönen milletvekillerine test yaptırılmasının teşvik edilmesi, test yaptıran ister milletvekili olsun ister Meclis personeli olsun test sonucu çıkıncaya kadar da izinli sayılması gibi önerilerimiz de bulunuyor. Covid-19'un sağlık çalışanları için 'meslek hastalığı', 'vazife maluliyeti' kapsamında değerlendirilmesi de raporumuzda yer alan önemli önerilerimiz arasında. Meclis çalışmalarına katılımın, uygun bulunan durumlarda video konferans usulü ile de gerçekleştirilebilmesi yönünde çalışmalar yapılması, milletvekillerimizin hatip dahil maskesini çıkarmadan bulunması ve konuşması, birleşimlere sıklıkla ara verilip salonun havalandırılması, her alanda sosyal mesafe kuralına uyulmasının sağlanması, kulislerde ikramın yasaklanması, bütün restoranlarda paket servise geçilmesi ve ödemelerin kartla yapılmasının sağlanması, ziyaretçi yasağının uygulanması noktasında taviz verilmemesi, HES kodu sorgulaması yapılması da önerilerimiz arasında" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Komisyondan TBMM'ye özel filyasyon ekibi önerisi

Koronavirüs, Recep Akdağ, Kurul, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Komisyondan TBMM'ye özel filyasyon ekibi önerisi - Son Dakika


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