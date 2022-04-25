Son dakika haberi: Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

25.04.2022 22:42
Son dakika haberi: Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 14 yaşındaki kız hayatını kaybederken, babası ise yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 14 yaşındaki kız hayatını kaybederken, babası ise yaralandı.

İddiaya göre, İğde Mahallesi'nde komşu olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T. adlı şahıs, evden aldığı tüfeği ile komşusu Hasan (45) ile 14 yaşındaki kızı Sıla Marangoz'un üzerine ateş açtı. Kanlar içinde kalan baba ve kızının yardımına ilk olarak mahalle sakinleri koştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 14 yaşındaki Sıla, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kızın cenazesi, savcılık incelemesi için morga konuldu. Jandarma ekipleri, olayın faili M.T.'yi gözaltına aldı. Mahallede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Murat Sürücü/İHA)

Son dakika haberi: Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

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Son dakika haberi! Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika haberi! Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kız hayatını kaybetti, babası yaralandı Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kız hayatını kaybetti, babası yaralandı Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satanlara ceza yağdı Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satanlara ceza yağdı

Kahramanmaraş, Av Tüfeği, Elbistan, İğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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