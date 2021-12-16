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Son dakika... KOMŞULARIN 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASINDA GÖZALTI SAYISI 19 OLDU - Son Dakika

Son dakika... KOMŞULARIN 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASINDA GÖZALTI SAYISI 19 OLDU

16.12.2021 13:20

Son dakika gündem haberi: AKSARAY'da, komşular arasında köpeğin kümesteki yumurtaları yediği iddiasıyla çıkan taşlı ve sopalı kavgada gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

AKSARAY'da, komşular arasında köpeğin kümesteki yumurtaları yediği iddiasıyla çıkan taşlı ve sopalı kavgada gözaltı sayısı 19'a yükseldi. Kavganın köpeğin 4 yumurtaya zarar vermesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 Sokak'ta oturan İsmail Yılmaz (30), geçen pazar günü, iddiaya göre komşusu İbrahim Kasımoğlu'na (33), 'köpeğin kümesteki yumurtaları yedi' diyerek tepki gösterdi. İki komşu arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kavgaya karışanlar hakkında da soruşturma başlatıldı. Kavganın çıkma sebebi köpeğin ise 4 yumurtaya zarar verdiği öğrenildi.

GEÇMİŞ OLSUNA GELİP KAVGA ETMİŞLER

Dün saat 17.30 sıralarında ise iki komşu arasında aynı sebepten dolayı yine taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibinin müdahalesiyle sona erdi. Olayda yaralanan olmazken kavgaya karıştığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Ardından 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 19'ü yükseldi. İkinci kavgaya ise her iki komşuya geçmiş olsun ziyaretine gelen akrabaların da karıştığı belirlendi. Polis, mahallede güvenlik önlemini sürdürürken, gözaltına alınan şüphelilerden 8'i bugün adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Adam mı öldürdük." diye tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika... KOMŞULARIN 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASINDA GÖZALTI SAYISI 19 OLDU
Son dakika... KOMŞULARIN 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASINDA GÖZALTI SAYISI 19 OLDU
Son dakika... KOMŞULARIN 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASINDA GÖZALTI SAYISI 19 OLDU
Son dakika... KOMŞULARIN 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASINDA GÖZALTI SAYISI 19 OLDU
Son dakika... KOMŞULARIN 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASINDA GÖZALTI SAYISI 19 OLDU
Son dakika... KOMŞULARIN 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASINDA GÖZALTI SAYISI 19 OLDU
Son dakika... KOMŞULARIN 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASINDA GÖZALTI SAYISI 19 OLDU
Son dakika... KOMŞULARIN 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASINDA GÖZALTI SAYISI 19 OLDU
Son dakika... KOMŞULARIN 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASINDA GÖZALTI SAYISI 19 OLDU

İsmail Yılmaz, Gözaltı, Pazar, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... KOMŞULARIN 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASINDA GÖZALTI SAYISI 19 OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... KOMŞULARIN 'KÖPEK, YUMURTALARI YEDİ' KAVGASINDA GÖZALTI SAYISI 19 OLDU - Son Dakika
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