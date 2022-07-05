Son dakika haberi... KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA YARGILANAN KREŞ ÖĞRETMENİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

BAĞCILAR'da geçtiğimiz yıl, komşusu Gülcemal Çoşar'ı (71) 8 bileziğini almak için yakarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kreş öğretmeni Gözde Aytar (34) hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Aytar, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Öldüren ben değilim, gerçek fail dışarda" dedi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gözde Aytar getirildi. Öldürülen Gülcemal Çoşar'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Orhan Çoşar, cinayetten sonra olay yerinde polisle birlikte arama yaptıklarını ve büyük amcasının eşi olan Gülcemal Coşar'ın bileziklerini, sanığın oturduğu apartmanın arka çaprazındaki binanın bahçesinde beyaz bir poşet içinde bulduklarını anlattı. Çoşar, buldukları poşeti polisin açtığını da belirtti.

MÜTALAADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, olay günü sanığın, maktulün kolundaki bilezikleri yağmalamak amacıyla evine girdiğini, önce tülbentle öldürmeye çalıştığını belirtti. Kolundaki bilezikleri çıkartarak, üzerine yanıcı, yakıcı madde döktüğünü ifade eden savcı, daha sonra ateşe vererek, yanar vaziyette bıraktığını bildirdi. Sanığın alıp oradan ayrıldığı bileziklerin, poşet içerisinde dışarda boşluk bir alanda bulunduğu da aktarıldı. Mütalaada sanığın 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"YAPMADIĞIM BİR ŞEYDEN DOLAYI YARGILANIYORUM Sanık Gözde Aytar savunmasında, "Ben mütalaayı kabul etmiyorum. Yapmadığım bir şeyden dolayı yargılanıyorum. Her gelen tanık maktulün söylediği ifadeleri dile getiriyor. Maktul yaşamadığı için tabii ki de ispatlayamıyorum. Ancak ben bu suçu işlemedim. Maktulü öldüren kişi ben değilim. Gerçek fail dışarda. 1 yıl 2 ay 8 gündür yatıyorum. Yapan her kimse dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Gülcemal Coşar'ın evinde, torunlarının arkadaşının da parmak izi çıktı. Benim o eve çay kahve içmeye gittiğim söyleniyor, peki niye parmak izim çıkmıyor. Hakkımda hiçbir delil olmadan yargılanıyorum" dedi.

"BENİM ANNEM MAZLUM" Maktulün kızı Dilek Kurt duruşma salonundan çıkarken sanığa "Cezanı çekeceksin. Benim annem mazlum" diye bağırırken oğlu İbrahim Kerem Coşar ise "Senin yatacak yerin yok. Gün ışığı görmeyeceksin" diye konuştu. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, avukatının da mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede Gözde Aytar'ın maktule Gülcemal Çoşar'ın evine fatura götürmek bahanesiyle ara ara girdiği kaydedildi. Olay günü şüphelinin maktulün kolundaki bilezikleri almak için eve girdiği, önce tülbentle boğmaya çalıştığı ve kolundaki bilezikleri zorla aldığı belirtildi. Şüphelinin bilezikleri aldıktan sonra, yanıcı madde dökerek Gülcemal Çoşar'ı ateşe verdiği belirtildi. Yanar vaziyette bıraktığı kadının bilezikleriyle olay yerinden ayrıldığı bildirildi. Yapılan aramalarda bileziklerin boş bir arazide poşet içerisinde bulunduğu da kaydedildi. Gözde Aytar hakkında 'Yanıcı madde kullanarak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ayrıca 'Yağma' suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Görüntü dökümü------------------------Olay gerçekleşmeden önce Gülcemal Çoşar'ın görüntüsü -Bulunan bileziklerden detay -(Arşiv görüntü- 21.12.2021) -Sanığın polis merkezinden çıkması