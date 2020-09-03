Son dakika haberi: Konak'ta kentsel dönüşüm için toplantı maratonu başladı - Son Dakika

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 300 hektarlık bir alanı ve 14 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşümle ilgili Gültepe İmar Planlarının askıya çıkmasının ardından, Gültepe'de mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Teknik ekibiyle beraber soruları yanıtlayan Batur, "Bu işin adı kentsel dönüşüm ve bunu birlikte yapacağız. Benim söylemediğim hiçbir söze, başkalarının laflarına itibar etmeyin. Buranın cefasını siz çektiniz, sefasını da siz süreceksiniz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe kentsel dönüşüm alanı içerisinde görev yapan 14 mahalle muhtarı ve vatandaşlar ile Toros Sosyal Tesislerinde buluştu. 27 Ağustos tarihinde askıya çıkan Gültepe İmar Planları ile ilgili muhtarların bilgilendirilmesinin önemini her fırsatta dile getiren Başkan Batur, teknik ekibiyle birlikte Gültepe İmar Planlarını ve kentsel dönüşümün nasıl yapılacağını anlatarak akıllarda kalan soru işaretlerini giderdi.

"Kentsel dönüşümün siyaseti olmaz"

Gültepe imar planlarının hem Konak hem de İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerinde oy birliği ile kabul edilerek tam mutabakat ile geçtiğine dikkat çeken Başkan Batur, kentsel dönüşümün siyaset üstü olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Sevgili muhtar arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın isteği ile imar planlarını bir sene gibi kısa bir sürede kendi olanaklarımızla, kendi ekiplerimizle yaptık. Burada siyaset üstü bir çalışma yapılarak planlar hazırlandı. Bunun siyaseti olmaz. Bu planlar meclis üyesi arkadaşlarımızın oy birliği ile belediye meclisinden geçti. Günlerce tartışılarak, mimarlar odası ve diğer odaların onayı ile son haline geldi. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden de oy birliği ile geçti. Yani, tam bir mutabakatla kabul edildi."

"Dedikodulara kulaklarınızı tıkayın"

Kentsel dönüşümde samimiyet ve şeffaflığın önemini vurgulayan Konak Belediye başkanı Abdül Batur, muhtarlardan ve Gültepelilerden dedikodulara kulak asmamalarını istedi. Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz size rağmen, sizlerle görüşmeden hareket etmiyoruz. Bu sebeple rahat olun. En başında 'Birlikte Konak' dedik; bu işte de birlikteyiz. Ben samimi olarak kentsel dönüşümü gerçekleştirmeye talibim. Yaptığımız planlar gerçekten Gültepe'ye yakışan planlar oldu. Her şeyi samimiyetle ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz ve elimizden gelen her şeyi samimiyetle yapmaya devam edeceğiz. Sizden ricam; dedikodulara kulaklarınızı tıkayın."

"Kentsel dönüşüm için bütün gücümle çalışıyorum"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kentsel dönüşümü sosyal demokrat belediyecilik anlayışı içinde sürdürdüklerini ve vatandaşın hakkını koruyacaklarını ifade etti. Gültepe'deki kentsel dönüşümün o bölgede yaşayan herkese ait olduğunu belirten Başkan Batur, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz sosyal demokrat bir belediyeyiz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. Biz, mağduriyeti çözmek için buradayız. Ben kentsel dönüşüm için bütün gücümle çalışıyorum. Genel Başkanımızın da beni Konak'a göndermesinin en büyük nedeni kentsel dönüşüm ve sosyal dönüşüm. Bu işi birlikte yapacağız. Bu imar planı, 300 hektar içindeki 14 mahalle muhtarının da planı. Bu, hepimizin planı. Bütün kalbimle inanıyorum ki muhtarlarımız da bu plana en az bizim kadar sahip çıkacaklar; çünkü siz inanırsanız, bu plana sahip çıkarsanız başarımız çok daha fazla olur. Ben size inanıyorum ve güveniyorum."

Gültepe Semt Merkezine bilgilendirme ofisi açılıyor

Toros Sosyal Tesislerinde muhtarların ve vatandaşların sorularını yanıtlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bilgilendirme toplantılarının devam edeceğinin de altını çizdi. Pandemi önlemleri dolayısıyla toplantıya katılım sınırlı tutulurken, vatandaşlar Toros'ta kurulan kentsel dönüşüm koordinasyon merkezinde görevli teknik personelden bilgi alabilecek. Toros'taki merkeze ek olarak Gültepe Semt Merkezinde de bilgilendirme ofisi açılacak. - İZMİR