Son dakika haberi! Kongo Cumhuriyeti'nde hükümet istifa etti - Son Dakika

Kongo Cumhuriyeti Başbakanı Clement Mouamba, hükümetinin istifasını sundu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun, Başbakan Mouamba ve hükümetinin istifa dilekçesini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, yeni bir hükümet kuruluncaya kadar resmi işlemlerin mevcut hükümet tarafından idare edileceği kaydedildi.

Yeni hükümetin gelecek günlerde kurulması bekleniyor.

Ülkede 21 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde oyların yaklaşık yüzde 88'ini kazanan 77 yaşındaki Nguesso, yeniden iktidara gelmişti.

Kongo Cumhuriyeti'nde yasalara göre, cumhurbaşkanı veya genel seçimlerin ardından başbakan ve hükümetin istifa etmesi gerekiyor.