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Son dakika haberi: Kongo'da isyancılara yönelik operasyonda 2 Uganda askeri hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Kongo'da isyancılara yönelik operasyonda 2 Uganda askeri hayatını kaybetti

28.12.2021 23:25
Son dakika haberi: Kongo'da isyancılara yönelik operasyonda 2 Uganda askeri hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda isyancılara karşı yürütülen operasyonda, 2 Uganda askeri hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda isyancılara karşı yürütülen operasyonda, 2 Uganda askeri hayatını kaybetti.

Ulusal medyadaki haberlere göre, KDC'nin doğusu Virunga Ulusal Parkı'nda sınır ötesi operasyona katılan Uganda askerleri ile Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri karşı karşıya geldi.

Çıkan çatışmada 2 Uganda askeri hayatını kaybetti.

Çatışmanın ardından Virunga Ulusal Parkı'nın isyancı gruplardan temizlendiği belirtildi.

KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım'dan bu yana isyancılara karşı bölgede ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Uganda, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kongo'da isyancılara yönelik operasyonda 2 Uganda askeri hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kongo'da isyancılara yönelik operasyonda 2 Uganda askeri hayatını kaybetti - Son Dakika
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