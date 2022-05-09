Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madeni saldırısında en az 50 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madeni saldırısında en az 50 ölü

09.05.2022 09:23
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madeni saldırısında en az 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde bir altın madenine düzenlenen saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde bir altın madenine düzenlenen saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde Mambilidei kasabasında Kongo Kalkınma Kooperatifi (CODECO)üyeleri tarafından altın madenine saldırı düzenlendi. Saldırıda 47 kişi hayatını kaybederken, Ituri Eyaleti Sivil Toplum Grupları Koordinatörü Jean Bosco saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "En az 50 sivil öldürüldü. Evler ateşe verildi. CODECO milisleri katliam yaptı" dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisine göre, CODECO 2021'de 400'den fazla insanı öldürmüş, Ituri'de ve komşu Kuzey Kivu eyaletinde meydana gelen saldırılar nedeniyle hükümet, Mayıs 2021'de her iki şehirde kuşatma durumu ilan etmişti.

(Serkan Bayar - İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | PKK yandaşlarının 23 Nisan Festivali'ne saldırısında en az 6 kişi yaralandı Son dakika haberleri | PKK yandaşlarının 23 Nisan Festivali'ne saldırısında en az 6 kişi yaralandı Son dakika: İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü (5) Son dakika: İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü (5)

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madeni saldırısında en az 50 ölü - Son Dakika


Son Dakika
09:35 Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı
09:34 Elon Musk attığı tweetle ne demek istedi: Gizemli şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi!
09:32 Teşkilat'ın son bölümü nefesleri kesti! Halit'in oyunu Yıldırım'ın sonu oldu
09:28 Ali Nesin duyurdu: Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi
09:24 Zelenski, G7 Liderler Zirvesi'nde dünyaya seslendi: Rus saldırılarından korunmak için çok namlulu roketatarlara ihtiyacımız var
09:23 Metroda sigara içen gençlerle vatandaşlar arasında yaşanan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü
09:13 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler yaşandı? Volkan, Sarpça'dan ayrıldı mı?
09:04 Rusya'da bir anaokulu, Nazilere karşı zaferin yıldönümünde çocuklara Ukrayna savaşının simgesi olan "Z" amblemli giysiler giydirdi
09:01 Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda: Üreticiler tüketimin düşmesinden endişeli
08:53 İşte İstanbul'un mülteci haritası: Hangi ilçede kimler yaşıyor, hangi ülkelerden geldiler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 09:44:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madeni saldırısında en az 50 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement