Son dakika haberi: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların hastaneye düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların hastaneye düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü

08.07.2022 19:18
Son dakika haberi: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların hastaneye düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü

Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde "Mai-Mai Kata Katanga" isyancı grubunun bir hastaneye düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde "Mai-Mai Kata Katanga" isyancı grubunun bir hastaneye düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

Hastane müdürü Kule Bwenge, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, isyancıların Kuzey Kivu eyaletine bağlı Lume bölgesindeki hastaneye saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda aralarında 3 bebeğin bulunduğu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Bwenge, "Hastanedeki 4 bina ateşe verildi. Birkaç hasta bakıcı ve bir hemşire kayboldu." dedi.

Kuzey Kivu Akeri Sözcüsü Anthony Mualushayi ise saldırının "Mai-Mai Kata Katanga" adlı isyancı grup tarafından düzenlediğini bildirdi.

Mualushayi, güvenlik güçlerinin 3 isyancıyı etkisiz hale getirdiğini, 1 kişinin de yakalandığını aktardı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların hastaneye düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü - Son Dakika

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