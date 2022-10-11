Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletinden geçen Kongo Nehri'nde dün gece bir teknenin batması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Batan teknenin Ngiri Doğa Koruma Alanı Yönetimi'ne ait olduğu belirtilerek, kazayla ilgili 5 korucunun gözaltına alındığı aktarıldı. Kazadan sağ kurtulanlar teknenin kötü hava koşulları nedeniyle battığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Kongo, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası: en az 40 ölü - Son Dakika

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