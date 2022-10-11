Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası: en az 40 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası: en az 40 ölü

11.10.2022 22:47
Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası: en az 40 ölü

Son dakika haberlerine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki dün gece Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki dün gece Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletinden geçen Kongo Nehri'nde dün gece bir teknenin batması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Batan teknenin Ngiri Doğa Koruma Alanı Yönetimi'ne ait olduğu belirtilerek, kazayla ilgili 5 korucunun gözaltına alındığı aktarıldı. Kazadan sağ kurtulanlar teknenin kötü hava koşulları nedeniyle battığını ifade etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mongala eyaletinin Engengele kasabası yakınlarında Kongo Nehri'nde Ekim 2021'de yaşanan tekne kazasında en az 61 kişi hayatını kaybetmişti. - KİNŞASA

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Kaynak: İHA

Kongo, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası: en az 40 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası: en az 40 ölü - Son Dakika
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