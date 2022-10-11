Son dakika haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerel halklar arasında çıkan çatışmada 180 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Mai-Ndombe eyaletinde yerel halklar arasında temmuzdan bu yana devem eden çatışmalarda en az 180 kişi hayatını kaybetti.

Hükumet Sözcüsü Patrick Muyaya Katembwe, yaptığı açıklamada, Yaka ile Teke toplulukları arasındaki çatışmalarda şu ana kadar en az 180 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Katembwe, hükümetin gerekli bütün güvenlik önlemlerini aldığının altını çizerek bölgede durumun sakinleşmeye başladığı bilgisini paylaştı.

Yaka ile Teke toplulukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan çatışmalar yüzünden çoğunluğu kadın ve çocuk 30 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.