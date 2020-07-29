Son dakika haberi! Kongo Demorkratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 7 askeri öldürdü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Virunga Milli Parkı'nda Ugandalı isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) düzenlediği saldırılarda 7 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basandaki haberlere göre, ADF mensubu olduğu belirtilen silahlı saldırganlar Virunga Milli Parkı'nda görevli askerleri pusuya düşürdü.

Saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır doğu bölgeleri 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.