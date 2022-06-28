Son dakika haberi: Konserde çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Konserde çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs gözaltına alındı

28.06.2022 23:31
Son dakika haberi: Konserde çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde konser alanında sarhoş oldukları iddia edilen ve çevreye rahatsızlık veren iki genç, polise direnmeleri üzerine gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde konser alanında sarhoş oldukları iddia edilen ve çevreye rahatsızlık veren iki genç, polise direnmeleri üzerine gözaltına alındı.

İzmit'in Kurtuluşunun 101. yılı sebebiyle İzmit Kent Meydanı'nda verilen konser alanında çevreye rahatsızlık verdiği ihbar edilen 2 şahıs polis tarafından çevreden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Alkollü olduğu iddia edilen şahısların meydandan ayrılmak istememesi üzerine polis ekipleri 2 şahsı gözaltına aldı. Araca bindirilirken polis ekiplerine direnen şahıslar emniyet güçlerinin yoğun uğraşları neticesinde polis otolarına bindirilerek polis merkezine götürüldü. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Konserde çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Konserde çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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