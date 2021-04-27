Son dakika haberi: Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı 4 ölü (2) - Son Dakika

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ, OTOMOBİLDE BULUNAN KİŞİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İzmit'te, Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen kazada Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Demirhan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından yapılan incelemelerde otomobilde bulunan kişilerin kimlikleri belli oldu. Kazada ölen kişilerin Nevşehir Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile beraberinde bulunan Ahmet Demirhan ve eşi Ayşe Demirhan olduğu öğrenildi.

YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından devrilen dijital tabela nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kapanan yolun yeniden açılması ekipler tarafından tabelanın kesilmesine karar verildi. Kesilen tabelanın parçalar halinde yoldan kaldırılması ve yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.