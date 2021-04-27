Son dakika haberi... Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı 4 ölü (3) - Son Dakika

ŞOFÖRÜ İZİNLİ OLDUĞU İÇİN OTOMOBİLİ KENDİ KULLANIYORMUŞ

İzmit'te Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen kazada, olay yerinde hayatını kaybeden Nevşehir Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile beraberinde bulunan Ahmet Demirhan'ın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şoförün bugün izinli olduğu ve otomobili Halil Uluer'in kullandığı öğrenildi.

YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Uyarı tabelasının yola devrilmesi nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, yapılan çalışmaların demir direkler kaldırıldı. Temizlik çalışmasının ardından otoyol, kazadan 3.5 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.