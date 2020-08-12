Son dakika haberi: Konteyner evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Öte yandan olay yerine gelen Çubuk Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Demirel, yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Tüp sesini duyan ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kutuören Mahallesi'nde kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve ev olarak kullanılan konteynere sıçrayan yangın, kısa sürede büyüdü. Konteynerde bulunan tüplerin arka arkaya patlaması, mahalleliyi korkuttu.

Ankara 'nın Çubuk ilçesinde ev olarak kullanılan konteynerdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:19

Kaynak: AA

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