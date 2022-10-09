Kaza 01.00 sıralarında İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tahtaköprü mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ahmet Güneyyönetimindeki 16 KED 93 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, yol kenarında yamaca çarparak 40 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücüler 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü, hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontolden çıkan araç yamaca çarpıp 40 metre sürüklendi: 1 ölü - Son Dakika

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