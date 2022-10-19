Son dakika haberi! Kontrolden çıkan aracın iş yerine ve araçlara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iş yerine ve araçlara çarpması sonucu sürücü ile bir kişi yaralandı.

Zeynep Y. (82), Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park etmeye çalıştığı 07 ATU 362 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Bir anda hızlanan araç karşı yola geçerek önce iş yerine ardından motosiklete ve daha sonra da Metin Y'ye çarptı.

Kazada aracın çarptığı kişi ile sürücü Zeynep Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, yaşananlar yakındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.