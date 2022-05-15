Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı

15.05.2022 00:34

Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı -Otomobilde sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardıDÜZCE– Düzce'de kalıcı konutlar bağlantı yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı

-Otomobilde sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı

DÜZCE– Düzce'de kalıcı konutlar bağlantı yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobil refüjde bulunan ağaç ve direği devirerek durabilirken 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Düzce kent merkezinden Kalıcı Konutlar bölgesine gitmekte olan Turan B idaresindeki 41 UC 116 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak takla atmaya başladı. Otomobil, refüjde bulunan ağaç ve elektrik direğine çarparak durabildi.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Turan B., ile yolcu olarak otomobilde bulunan Berşan U., Asaf S., Ahmet Ö ve Eren E. 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

1 kişiyi itfaiye ekipleri çıkarttı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde Ahmet Ö. İse sıkıştı. Ahmet Ö.'yü sıkıştığı yerden çıkartmak ise hiç kolay olmöadı. İtfaiye ekipleri uzun süren çalışmanın ardından Yaralı Ahmet Ö.'yü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa taşıdı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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