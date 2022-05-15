Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı

-Otomobilde sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı

DÜZCE– Düzce'de kalıcı konutlar bağlantı yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobil refüjde bulunan ağaç ve direği devirerek durabilirken 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Düzce kent merkezinden Kalıcı Konutlar bölgesine gitmekte olan Turan B idaresindeki 41 UC 116 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak takla atmaya başladı. Otomobil, refüjde bulunan ağaç ve elektrik direğine çarparak durabildi.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Turan B., ile yolcu olarak otomobilde bulunan Berşan U., Asaf S., Ahmet Ö ve Eren E. 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

1 kişiyi itfaiye ekipleri çıkarttı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde Ahmet Ö. İse sıkıştı. Ahmet Ö.'yü sıkıştığı yerden çıkartmak ise hiç kolay olmöadı. İtfaiye ekipleri uzun süren çalışmanın ardından Yaralı Ahmet Ö.'yü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa taşıdı.