Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bekleyen çocuklara çarptı; kaza anı kamerada

MERSİN'de kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bisikletiyle bekleyen Yunus Emre Akiz (15) ile arkadaşına çarptı. Akiz ve arkadaşı yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü, şeker hastası olduğunu kaza anında da şekerinin düştüğü ve bayıldığını öne sürdü.

Kaza, 5 Ocak günü merkez Toroslar ilçesi 2'nci çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çağdaşkent Mahallesi'nde oturan Yunus Emre Akiz (15), arkadaşıyla birlikte bisikletleriyle gezmeye çıktı. Bir süre gezen arkadaşlar, dönüşte, yolun karşısına geçmek için kaldırımda beklemeye başladı. Bu sırada M.U.S. yönetimindeki 33 AFP 207 plakalı otomobil, Akiz ve arkadaşına çarptı. Kazada Yunus Emre Akiz ile arkadaşxı yaralandı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan çocuklardan Yunus Emre Akiz yoğun bakıma alınırken, arkadaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan sürücü M.U.S, ifadesinde şeker hastası olduğunu, kaza anında da şekerinin düştüğünü ve bayıldığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi önünde oğlundan gelecek güzel bir haber bekleyen baba Esad Akiz, şoförün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.