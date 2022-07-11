Kaza, saat 08.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarını Ankara- Aksaray yol güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan B. (39) idaresindeki 01 AB 761 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden sürücü Ramazan B. (39), S.B. (34), E.B. (6), M.C.B. (3) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Aksaray, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

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