Konya'da otomobil şarampole takla attı: 1 ölü - Son Dakika

Konya'da otomobil şarampole takla attı: 1 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Kulu ilçe merkezi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesi istikametinden Kulu'ya doğru gelmekte olan Mehmet Özkük (65) idaresindeki 42 GC 336 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerinde, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından sürücü Mehmet Özkük'ün cansız bedeni Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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