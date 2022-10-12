Son dakika haberi! Kontrolden çıkan servis aracı devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kontrolden çıkan servis aracı devrildi: 4 yaralı

12.10.2022 13:18
Son dakika haberi! Kontrolden çıkan servis aracı devrildi: 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Başkentte içerisinde öğrencilerin bulunduğu servis aracı sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Başkentte içerisinde öğrencilerin bulunduğu servis aracı sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Elmadağ ilçesine meydana gelen olayda, içerisinde öğrencilerin bulunduğu bir servis aracı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki otluk araziye devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kontrolden çıkan servis aracı devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kontrolden çıkan servis aracı devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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