Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Muhiddin Ülger idaresindeki 16 ABU 218 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolunun Babasultan mevkisinde kontrolden çıkarak bir fabrikanın duvarına çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ülger'in öldüğünü belirledi.
Sürücünün cansız bedeni hastane morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kontrolden çıkarak fabrika duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika