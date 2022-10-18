Son dakika haberi: Kontrolsüz hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kontrolsüz hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı: 1 ölü

18.10.2022 00:58
Son dakika haberi: Kontrolsüz hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ta kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi Çamurlu Geçit mevkiinde meydana geldi. Bölgede bulunan kontrolsüz hemzemin geçidi kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kamyonete Adana istikametinden gelen, makinistliğini H.D. ve O.Ç.'nin yaptığı tren çarptı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kamyonet sürücüsü Halil Karakulak (41), yapılan ilk müdahalenin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Halil Karakulak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası hurdaya dönen kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kontrolsüz hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kontrolsüz hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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