Son dakika haberi! Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı

10.10.2022 00:57
Son dakika haberi! Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından üst geçtin ayaklarına çarptı.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından üst geçtin ayaklarına çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilden şans eseri kurtuldu.

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi Kent meydanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Meral idaresindeki 06 DP 0712 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi bariyerlere çarptı. Çarpmanın etsiyle ters dönene araç ardından üst geçidin direklerine vurarak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Merkez'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri, sağlık görevlilerine teslim etti.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan İbrahim Meral'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi, İstanbul, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı - Son Dakika
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