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Son dakika haberi | Konut satışları düştü kiralar yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | Konut satışları düştü kiralar yükseldi

17.09.2021 13:45
Son dakika haberi | Konut satışları düştü kiralar yükseldi, System.String[]

Son dakika haberleri: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ağustos 2021 dönemi konut satış verilerinde yaşanan düşüş gayrimenkul sektörü için yeni önlemlerin alınmasını tekrar gündeme getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ağustos 2021 dönemi konut satış verilerinde yaşanan düşüş gayrimenkul sektörü için yeni önlemlerin alınmasını tekrar gündeme getirdi. Önceki yıllara göre düşüşe geçen konut üretimi ve bunun yanı sıra yaşanan maliyet artışları inşaat ekonomisini derinden etkilemeye devam ediyor.

Türkiye genelinde 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 olarak gerçekleşen konut satışlarında yılın son çeyreğinde de önemli bir artış beklenmiyor. Yeni konut üretiminin azalması ile birlikte artan konut ihtiyacı kiralık evlere olan ilgide arttırdı. Talebin artması sebebiyle artışa geçen kiralık ev fiyatları 3 ay içerisinde yüzde 100'e varan oranlarda değişim gösterdi. Konut kredi faizlerindeki yüksek oranların konut satışlarının düşmesine doğrudan etki ettiği gayrimenkul sektöründe yeni formül ise satılamayan konutların inşaat firmaları tarafından kiralanması veya düşük taksitlerle kira öder gibi bir ödeme sisteminin geliştirilmesi olarak planlanıyor.

Artan konut kiraları ve konut satışlarında yaşanan gerileme hakkında açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Yılın ilk 8 ayı maalesef gayrimenkul sektörü için oldukça değişken bir dönem oldu. Konut satışlarındaki azalmanın en önemli faktörü şüphesiz konut kredi faizlerindeki oranların alıcılar için henüz beklenen seviyelere inmemesidir. TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Temmuz ayı inşaat maliyet endeksinde artış oranı yüzde 56.42 seviyesine yükseldi. İşçilik endeksi de yıllık bazda yüzde 21,18 arttı. Bu durumda konut fiyatlarının yılın son çeyreğinde artması kaçınılmaz" dedi.

Gayrimenkul sektöründe yaşanan olumsuz gelişmelerin ortadan kalkması ve yılın son çeyreğinde ekonomik olarak toparlanma için atılması gereken adımları sıralayan Özkan Aydemir, özellikle acil olarak atılması gereken üç adım olarak; kredi oranlarının düşürülmesi, tapu harç bedellerinde indirime gidilmesi ve ilk kez ev alacak vatandaşlara teşviklerin arttırılması olduğunu söyledi.

Aydemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Konut üretimi yapan firmaların son yıllarda üretim sayılarını azaltması sebebiyle artan konut ihtiyacına cevap verecek kadar üretim yapılmadığı için mevcut konutların değerlerinde ciddi artışlar yaşandı. Konut üretiminin yeniden canlanması ve kentsel dönüşüm projelerinin bir an önce tamamlanması ile birlikte yeni konutların piyasaya arzı halinde kiralarda bir düşüş yaşanabilir" - BURSA

Son dakika haberi | Konut satışları düştü kiralar yükseldi
Son dakika haberi | Konut satışları düştü kiralar yükseldi
Son dakika haberi | Konut satışları düştü kiralar yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrimenkul, İnşaat, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Konut satışları düştü kiralar yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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