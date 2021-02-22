Son dakika haberi... Konya'da 11 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Konya'da 11 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi
22.02.2021 13:40
Gelen son dakika haberine göre Konya'da polis tarafından yapılan denetimlerde 11 bin 700 uyuşturucu hap ile 200 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 bin dolar değerinde de sahte banknota el konuldu.
Konya'da polis tarafından yapılan denetimlerde 11 bin 700 uyuşturucu hap ile 200 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 bin dolar değerinde de sahte banknota el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 11 bin 700 uyuşturucu hap ile 200 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca, 2 bin dolar değerinde sahte banknot ile 12 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız tüfeğe de el konuldu.
Öte yandan, bu suçlarla ilgili 48 şahsa işlem yapılırken, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan toplam 160 şahıs yakalandı. - KONYA
Son Dakika Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları 21 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılıyor Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti 3 gündür haber alınamayan vatandaş, evinde ölü bulundu Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi